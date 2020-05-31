مدير مستشفى الأقصر العام: "مفيش مكان.. هنتابع الحالات عن طريق واتس آب"

أعلن الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الأقصر العام، متابعة حالات المصابين بفيروس كورونا والمقرر لها العزل المنزلى، عن طريق الإشاعات والتحاليل وطرق الوقاية.

وقال عمر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نظراً لكثرة وإنتشار حالات فيروس كورونا وصعوبة توفير أماكن للعزل بالمستشفيات، أنا مستعد بإذن الله أن أتابع أي حالة كورونا معزولة في البيت عن طريق عرض الإشاعات والتحاليل ووصف العلاج وطرق الوقاية، وكيفية التعامل معها في أي وقت وذلك عن طريق الماسنجر أو الواتس آب، وأتمنى من زملائي الأعزاء أن يتبنوا الفكره لمساعدة أهالينا، وأسأل الله العظيم أن يرفع عنا الوباء والبلاء".