محافظ الأقصر يتابع مدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات في إسنا

أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، صباح اليوم، جولة تفقدية بمدينة إسنا جنوب المحافظة، وذلك لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة، اعتبارًا من اليوم بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل الأسواق والمنشآت العامة والخاصة والمصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

ورافق محافظ الأقصر، خلال جولته بمدينة إسنا، المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل ومسئول ملف المشروعات بالأقصر، والمهندس محمد سيد سليمان رئيس المدينة، وعدد من قيادات المحافظة، وشملت الجولة متابعة مواقف السيارات ومدى التزام المواطنين بالتعليمات وارتداء الكمامات لجميع الركاب، وذلك لحمايتهم ومكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كما تفقد العمل داخل مستشفى الصدر بإسنا لمتابعة فحص الحالات المشتبه بها وسحب المسحات من المواطنين وتقديم ملفاتهم بصورة يومية.