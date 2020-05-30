خالد الجندي ينعى عبدالعزيز سيف وحسن حسني

نعى الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، العالم الجليل الدكتور عبدالعزيز سيف عضو هيئة كبار العلماء في وفاته منذ 3 أيام والفنان حسن حسني.

وقال الجندي، خلال حواره في برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية Dmc، أن الفنان حسن حسني كان رجلا لطيف الطلعة والكلام ومحبوب إلينا جميعاً كما نشاطر الشيخ إسلام النواوي في وفاة والده وهي واجبات عزاء واجبة.

وتابع أن الإمام الشافعي يقول إني أعزيك لأني على ثقة من الحياة ولكن سنة الدين ليس المعزي بباق بعد ميته ولا المعزى وإن عاش إلى حين، فنحن أموات نعزي في أموات وهذه هي الحقيقة الوحيدة التي لا يجب أن يخاف المرء منها.