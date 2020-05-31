رئيس مدينة البياضية يتابع التزام المواطنين بارتداء الكمامة جنوب الأقصر

قام اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، اليوم، بجولة لمتابعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء الخاص بارتداء الكمامة في المواصلات العامة بموقف البياضية وخطوط السير بالمدينة، وذلك في إطار خطة المحافظة لمتابعه أداء الإدارت الخدمية بالمدينة، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال رئيس مدينة البياضية، إنه تمت خلال المتابعة للمواقف التنبيه على المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة في المواصلات، وأهميتها في تقليل الإصابة بشكل كبير، وذلك استكمالاً للإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما وجه صحصاح، بضرورة تفعيل دور إدارة المواقف في التزام السائقين بتعليمات رئيس الوزراء بعدم ركوب المواطنين الغير ملتزم بارتداء الكمامة، وأيضاً اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، وعرض المخالفين بالإجراءات التي تم اتخاذها من إدارة المواقف عليه شخصياً.