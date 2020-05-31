غلق بنك مصر بدمنهور وتأمينات إيتاي البارود بعد اكتشاف حالات كورونا

أعلنت إدارة بنك مصر فرع دمنهور، بالبحيرة، غلق مبنى البنك لمدة 15 يوما، للتعقيم والتطهير كإجراء احترازي، بعد اكتشاف إصابة عدد من الموظفين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأكدت الإدارة أنه جارٍ حصر جميع المخالطين للمصابين والكشف عليهم.

كما أعلنت الوحدة المحلية لمركز إيتاى البارود، غلق مكتب التأمينات الاجتماعية لمدة 15 يوما، بسبب إصابة أحد العاملين بالمكتب بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن محمد نعمة كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز إيتاي البارود، التنسيق مع مكتب بريد إيتاي البارود، والإدارة التعليمية، وبنك الائتمان الزراعي، لزيادة عددا منافذ صرف المعاشات وذلك لمنع الزحام.

وطالب "كجك" عبر الصفحة الرسمية للوحدة المحلية، المواطنين، الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بالمواعيد المحددة لصرف المعاشات، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع توجه المستحقين بالقرى إلى أقرب فرع بريد أو بنك التنمية الموجود بنطاق قريتهم لمنع الزحام بفروع المدينة.