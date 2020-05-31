هيكل : الحكومة تعمل بشكل تضامني لمواجهة كورونا وحظر التجوال من 8 مساء وحتي 5 صباحا

أكد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام ان الحكومة تعمل بشكل متكامل وتضامني فيما يتعلق بازمة كورونا .. مشيرا الى حرصها الكامل على تقديم المعلومات للمواطنين في التوقيت المناسب وان الحكومة هي المرجعية فيما يتعلق بكافة المعلومات بهذا الشأن .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد ظهر اليوم بمقر وزارة الدولة للاعلام وتحدث خلاله كل من الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وأشار هيكل إلى أن مواجهة هذه الأزمة هي عملية تضامنية بين الشعب والحكومة حيث يتم العمل بمنهج علمي يتطلب تضافر جهود المواطنين في الاستجابة إلى تنفيذ خطط وقرارات الحكومة الاحترازية بهذا الشأن

وقال ان المجموعة الطبية المعنية بمواجهة فيروس كورونا ، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، خلال اجتماعها صباح اليوم قررت ان يتم تعديل مواعبد حظر تجوال المواطنين اعتبارا من اليوم ليصبح من الساعة الثامنة مساء وحتي الساعة الخامسة صباحا بما يساعد الموظفين في الذهاب الى اعمالهم الوصول

وقال اسامة هيكل وزير الدولة للاعلام أن اجتماع المجموعة الطبية الذي عقد اليوم برئاسة رئيس الوزراء يعد الاجتماع الثاني حيث سبق وأن عقد الاجتماع الأول الذي عقد يوم الخميس الماضي وشارك فيه وزارء التعليم العالي والصحة والإعلام والداخلية ومستشار رئيس الجمهورية الصحة والوقاية.. مشيرا إلى أنه تم خلال الاجتماع المتابعة بكل اهتمام بالزيادة التي طرات على اعداد المصابين ولبعض الشكاوي بخصوص التكدس في بعض المستشفيات .

وأوضح أنه تم اقرار زيادة عدد الخطوط الخاصة برقم ١٠٥ والمتعلقة بوزارة الصحة وتخصيص رقم ١٥٣١١ لمستشفيات للتعليم العالى حيث يوجد بها مجموعة من الأطباء المختصين للرد على المواطنين بجانب تخصيص رقم ١٦٥٢٨ لمجلس الوزراء لخدمة المواطنين فيما يتعلق بأزمة كورونا الى جانب انه سيتم خلال ال48 ساعة القادمة تخصيص رقم هاتفي بكل محافظة على حدة للرد على إستفسار ات المواطنين وزيادة عدد المستشفيات الخاصة بالعزل وتوفير عبوات العلاج بكافة المستشفيات والوحدات الى جانب دراسة امكانية توصيل العلاج للمنازل .

واشار الى انه سيتم ايضا متابعة العلاج بالمستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضي ..موضحا ان رئيس الوزراء كلف المحافظين بمتابعة نظم الوقاية للاطقم الطبية بجميع المحافظات .

وأعرب هيكل عن تقدير رئيس الوزراء والحكومة للأطقم الطبية فى مواجهة جائحة كورونا لما يقدمونه من جهد كبير لهذا الشان.. منوها فى ذات الوقت بوجود شكاوي ضد قلة محدودة من الأطباء تمتنع عن تقديم الخدمة المواطنين بالشكل الملائم حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وضد كل من يمتنع عن تقديم الخدمة للمرضى في أي مستشفي .

د. تاج الدين: الدولة لديها كافة الأمكانيات من مستشفيات وأدوية لمواجهة زيادة مصابي كورونا

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الطبية والوقائية ان الفترة الماضية شهدت زيادة فى أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا خصوصا فى الاسبوع الاخير من شهر رمضان وأسبوع العيد .. مؤكدا أن الدولة لديها كافة الأمكانيات من مستشفيات وأدوية لمواجهة تلك الزيادات وهناك متابعة داخليا وخارجيا لمتابعة تطورات فيروس كورونا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة الدولة للإعلام ان زيادة عدد الحالات تسبب فى حدوث نوعا من الازدحام الشديد على مستشفيات الحميات والصدر وهى الاماكن المخصصة لعلاج حالات كورونا .. موضحا انه تم الاتفاق على زيادة عدد المستشفيات التى تستقبل هذه الحالات بالتعاون بين وزارتي الصحة والتعليم والبحث العلمي .

وأضاف ان الغالبية العظمي للحالات ما بين بسيطة ومتوسطة .. موضحا ان المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعة لديها الكبيرة القدرة على استيعاب كل الحالات مع وجود كوادر بشرية مدربة على كيفية التعامل مع هذه الحالات وفق كل مرحلة .

وقال انه خلال الايام الاولي من ظهور فيروس كورونا كان هناك تخوف من انتشار العدوي لان الفيروس عنيف ومعدي جدا الا انه كان من الممكن الوصول الى المخالطين ، ولكن الان اصبح الانتشار سريعا جدا وهناك عائلات بالكامل حاملة للفيروس .

وأكد انه على الرغم من ذلك فان هناك أعداد كبيرة من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعة ، مع اعتماد نتائج الاشعة المقطعية وتحليل الدم لاعطاء العلاج الذي وفرته الوزارة سواء للمصابين فى المستشفيات أو العزل المنزلي .. مشيرا الى أن اجراء مسحة pcr ليست ضرورية الان للتاكد من الاصابة ولكن نتائج الاشعة المقطعية والتحاليل من مؤشرات الاصابة

وأكد ان وزارة الصحة توفر العلاج لمصابي فيروس كورونا فى المستشفيات والعزل المنزلى وذلك لمنع انتشار المرض وزيادة الحالات

د. هالة زايد : 8 ملايين جرعة دوائية للمخالطين للمصابين بكورونا، و2 مليون جرعة للمصابين بالفيروس فى العزل المنزلى ونصف مليون للمستشفيات

ووجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، خلال المؤتمر الصحفي ، الشكر لكل أعضاء الفريق الطبي في مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والخاصة ، الذين يقومون بدور كبير في معركة مواجهة فيروس كورونا .. مشيرة الى وجود نماذج مضيئة بين الاطقم الطبية ومعربة عن أملها بأن تقوم تلك الاطقم بدور أكبر خلال الفترة المقبلة .

وأضافت أن الوزارة بدأت بالتوسع في مستشفيات علاج كورونا .. مشيرة الى أن الوزارة بدأت بـ 30 مستشفي عزل و3000 سرير ، ووصلت الان الى 340 مستشفي و35 الف سرير وهناك 36 مستشفي عزل جديدة بنهاية هذا الاسبوع هذا بالاضافة الى المستشفيات الجامعية .

وقالت ان نسبة الاشغال في هذه المستشفيات بلغت 17 % .. داعية المواطنين الى الذهاب الى المستشفيات التى أعلنت عنها الوزارة وتم تخصيصها للعزل حيث توجد اماكن بجميع المستشفيات .

وأشارت الوزيرة الى أنه تم تسجيل أمس 1367 حالة أصابة بفيروس كورونا وكانت محافظة القاهرة من أكبر المحافظات التي شهدت اكتشاف حالات كثيرة حيث بلغ عدد الحالات بمحافظة القاهروة 50 % من اجمالي عددالحالات المكتشفة

وأضافت انه خلال الفترة من 17 الى 13 مايو بلغت نسبة الحالات في المستشفي 46 % و43 % بنزل الشباب والفنادق و17 % بالعزل المنزلي وخلال الفترة من 24 الى 30 مايو بلغت نسبة الحالات في المستشفي 44 % ونزل الشباب والفنادق 14 % والعزل المنزلي 12 %

وأشارت الوزير الى وجود 8 آلاف حالة مصابة بكورونا بنزل الشباب .. مؤكدة ان الوزارة وفرت 1400 قافلة طبية متحركة لتوزيع الأدوية على المصابين فى العزل المنزلى.. موضحة ان تم امس تسيير 65 قافلة علاجية فى القاهرة فقط ،

وأضافت انه تم توفير 8 ملايين جرعة دوائية للمخالطين للمصابين بكورونا، و2 مليون جرعة للمصابين بالفيروس فى العزل المنزلى ونصف مليون جرعة دوائية للمصابين بالمستشفيات

وأوضحت انه سيتم توفير 57 معملا لتحليل pcr بنهاية الاسبوع الجارى بالإضافة إلى 17 معملا تابعا لوزارة لتعليم العالى .

وأضافت ان هناك 5013 وحدة صحية فى جميع المحافظات تقدم الادوية الوقائية للمخالطين ، وتقديم الادوية للمرضي بالعزل المنزلي ومتابعة المخالطين.

وقالت الوزيرة انه تم استخدام بلازما المتعافين فى علاج المصابين بكورونا واثبتت نجاحها .. داعية المتعافين من المرض ومر عليهم اسبوعين التوجه الى اقرب مستشفي لهم للتبرع بالبلازما .

وأضافت انه تم تحديث برتوكول العلاج منذ يومين بعد موافقة اللجنة العلمية المشكلة من اساتذة واستشاريين بوزارة الصحة وكليات الطب حيث تم استبعاد دواء "تموفلو".

وأشارت الى أن الوزارة أطلقت تطبيق "صحة مصر" وقام بتنزيله حتي الان 600 ألف مواطن هذا التطبيق الذي يقدم خدمة للحالات الممصابة وكل المعلومات التي تتعلق بالفيروس .. داعية الى تحديث البرنامج ، بالاضافة الى تخصيص رقم على الواتسب أب لتقديم المعلومات عن المرض وهو 010553105105

د. خالد عبد الغفار : 35 الف سرير بـ 113 مستشفي جامعي مستعدة لتقديم خدمات علاج كورونا

من جهته قال خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، انه يوجد لدي الوزارة 113 مستشفي جامعي تحتوي على 35 ألف سرير مستعدة لتقديم خدمات علاج كورونا.. .. موضحا انه تم استقبال 11 ألف عائد من الخارج وتقديم الرعاية لهم فى المدن الجامعية.

وأضاف ان هناك تكليف لللمستشفيات الجامعة بالدخول في الخمات المقدمة لمرضى فيروس كورونا .. مشيرا الى أنه حتي الان تم استخدام 23 مستشفي بالاضافة الى مستشفيات جامعة الازهر والمستشفيات الجامعية بمستشفي عين شمس والقصر العيني الفرنساوي ومستشفيات جامعة بنها ومستشفيات جامعة حلوان

وأكد ان هناك تعاون كبير بين وزارتي التعليم والبحث العلمي والصحة لتقديم كافة الخدمات اللازمة لمرضى كورونا .. مشددا على أن هناك منظومة متكاملة فى التعامل مع فيروس كورونا .