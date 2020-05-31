محافظ قنا: إعدام 32 طنا من الاقماح غير الصالحة للاستهلاك الآدمي

صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأنه تم إعدام 32 طن من الأقماح غير الصالحة للاستهلاك الآدمي كان من المقرر توريدها إلى صوامع الترامسة خلال الموسم الجاري تبيّن من خلال فحصها من قِبل اللجنة المختصة عدم مطابقتها للمواصفات وتم تحرير المحضرين رقم 3636 ورقم 3637 جنح مركز قنا للسيارات المحملة بذلك القمح.

وأضاف المحافظ، أنه تم إحالة المحضرين للنيابة العامة والتي أصدرت بدورها قراراً بإعدام تلك الكمية لعدم صلاحيتها، وذلك من خلال لجنة مكونة من (ممثلان من هيئة البحوث الزراعية – رئيس مباحث التموين – مدير عام الرقابة التموينية) وبحضور وكيل وزارة التموين بقنا.

وفي سياق متصل، أشار محافظ قنا، إلى أنه تم اليوم توريد 4321 طن من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة ليصبح اجمالي ما تم توريده منذ بدء موسم توريد القمح منتصف ابريل الماضي وحتي الان بلغ 163 الف و701 طن ، مؤكدا علي متابعته بصفة دورية لأعمال التوريد إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات.

واكد الداودي انه يتم استلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الأردب من خلال لجنه تضم ممثل من "التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء" حيث بلغ سعر الأردب 700 جنيه لدرجة النقاوة 23.5 قيراط و 685 جنيه لدرجة النقاوة 23 قيراط و670 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط، وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري مؤكدا أنه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط.