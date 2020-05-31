بـ5 و8 جنيهات.. "الأوقاف" تعلن توفير كمامات قماش بسعر التكلفة

قال الدكتور شريف أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة المحمودية التابعة لوزارة الأوقاف، إن الوزارة ستوفر كمامات قماش من إنتاجها الخاص بمنافذها في المحافظات.

وأضاف أحمد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد" أن إنتاج وزارة الأوقاف من الكمامات القماش يغطي احتياجاتها، مشيرا إلى توزيع الفائض من الكمامات.

وتابع: "لدينا الكمامة القطن ذات الطبقتين، وكمامة قطن 3 طبقات، وكلامها يغطي الأنف والفم وحتى الذقن، الكمامة الطبقتين سعرها 5 جنيهات أما ذي الطبقات سعرها 8 جنيهات للجملة، والفارق بين سعر الجملة والقطاعي لن يتخطى جنيه أو اثنين، هذا السعر هو سعر التكلفة".

وأشار أحمد إلى أن منافذ وزارة الأوقاف متوفرة في جميع المحافظات.