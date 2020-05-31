جامعة دمياط تدرس تجهيز 3 عمارات جديدة لتصبح المدينة الجامعية للبنات

انعقد اليوم الأحد مجلس جامعة دمياط الجلسة رقم ١٤١ برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة حيث استهل الجلسة بتوجيه الشكر لكل من يؤدون عملهم بداخل الجامعة على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، كما وجه المجلس صادق التعازى لأهالى ضحايا الفيروس بكل أرجاء مصر، وتمنى المجلس الشفاء التام لجميع المصابين.

وقرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة إمكانية إعادة تأهيل المدينة الجامعية للبنات القديمة لتصبح أول مستشفى جامعى لجامعة دمياط على أن تكون اللجنة برئاسة الدكتور أشرف طلعت المشرف على إنشاء كلية الطب وعضوية كلا من "طارق متولى عميد كلية الهندسة - باسم الديك المشرف المساعد على إنشاء كلية الطب - محمد منير مدير مستشفى الطوارئ الجامعى بجامعة المنصوره الأسبق - ناهد خضر عميد كلية التمريض- محمد عرنسة وعضو مالى إيهاب فوزى و للجنة الحق فى الاستعانة بمن تراه.

كما تم تشكيل لجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز الثلاث عمارات الجديدة المميزة لتصبح المدينة الجامعية للبنات واستكمال متطلبات ذلك على أن تكون اللجنة برئاسة نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم و الطلاب أمين عام الجامعة و عضوية كلا من "مدير عام المدن الجامعية- مدير عام الإدارة الهندسية - عضو مالى أستاذ إيهاب فوزى" وللجنة الحق فى الاستعانة بمن تراه.

وتبدأ اختبارات الفرقة الرابعة التحريرية من أول يوليو تنفيذا لقرارات الدولة بهذا الشأن مع الالتزام التام بأية قرارات أخرى قد تصدرها الحكومة بهذا الصدد، و تتخذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، مع تخفيض زمن انعقاد الاختبارات و تأجيل الاختبارات الشفهية و العملى لحين انتهاء الاختبارات التحريرية أو صدور قرارات جديدة من الحكومة مع استمرار تعليق الدراسة بالنسبة للدراسات العليا مع استمرار عدم تحميل الطلاب بأية مصروفات أو رسوم مالية عن فترات التوقف واعتبارها بمثابة فترة وقف قيد، والتأكيد على التزام جميع منسوبي الجامعة بقرارات الحكومة بشأن توقيت و قواعد ارتداء الكمامة، ويطبق القانون على الجميع.

وكلف رئيس الجامعة العمداء بمتابعة عملية ارتداء الكمامات و تطبيق القانون بداخل كلياتهم، و يتابع نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأمر ذاته بداخل حرم الجامعة الجديد و مبنى الإدارة العامة و المدن الجامعية، مع توظيف لجان السلامة و الصحة المهنية للإسهام فى هذا العمل.

وكلف رئيس الجامعة مدير إدارة الأمن الخطة المناسبة لموظفى الأمن لمنع دخول أية منشأة تتبع للجامعة دون ارتداء الكمامة، على أن يتم التنفيذ تحت إشراف مباشر من العميد أو النائب المختص كما ذكر فى البند السابق و فى ضوء ما يصدر من قواعد و قرارات من الحكومة و الموافقة على إطلاق إسم الدكتور حسين حجاج مؤسس كلية الفنون التطبيقية رحمه الله، على أحد أركان متحف كلية الفنون التطبيقية، تقديرا لجهوده فى خدمة الجامعة.

هذا وقد وافق مجلس الجامعة على منح 11 درجة دكتوراه - 6 درجة ماجستير كما وافق المجلس على منح 4 اللقب العلمي لدرجة أستاذ مساعد وتعيين 3 مدرس.