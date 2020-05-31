إصابة إلهام نمر مذيعة ماسبيرو بفيروس كورونا.. وزملاؤها يطلبون الدعاء

قالت إحدى مذيعات نشرة الأخبار، على القناة الأولى، بالهيئة الوطنية للإعلام، إن الإعلامية إلهام نمر، مذيعة النشرات الإخبارية تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتم حجزها بأحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وقالت المذيعة التي رفضت ذكر اسمها في تصريح لـ"الوطن" إن إلهام نمر حالتها مستقرة حتى الآن، نافية ما تردد عن دخول أحد من مذيعي نشرة الأخبار في عزل منزلي، لا سيما وأنهم حالتهم الصحية طبيعية ولا يشكون من أي أعراض أو مضاعفات.

ومن جانبها، تضامن عدد كبير من موظفي الهيئة الوطنية للإعلام، مع إلهام نمر بعد إصابتها بفيروس كورونا، داعين المولى أن تتماثل للشفاء في أقرب وقت، منهم الإعلامية مها بهنسي، والإذاعية علا بكر وهدى عبد العزيز.