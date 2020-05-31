أشرف زكي عن الحالة الصحية لرجاء الجداوي: نفسيتها تعبانة

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا أن حالتها الصحية الآن "كويسة الحمد لله"، لكن نفسيتها "مش كويسة"، بسبب ما تقرأه على السوشيال ميديا وما تسمعه.

ووجه زكي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، رسالة لمنتقدي الفنانين: "بتجروا تتصوروا معانا ليه لما انتوا بتهاجمونا وبتشتمونا وبتقولوا إنكم مش طايقنا".

وعن انتقاد المطرب الشعبي سعد الصغير للفنانين لعدم حضورهم جنازة الراحل حسن حسني، قال: "سعد الصغير يقول اللي عاوز يقوله، حضر كام جنازة في حياته، عمري ما شوفته في عزاء".