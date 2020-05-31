في عيد الإعلاميين.. إصابة 5 مذيعين بفيروس كورونا في يوم واحد

يحتفل الإعلاميون، يوم 31 مايو من كل عام، بعيدهم، إذ يُعد هذا اليوم هو الذكرى الذي انطلقت فيه عبارة "هنا القاهرة"، لأول مرة عبر أثير الإذاعة عام 1934.

ويتزامن مع احتفال الإعلاميين هذا العام بعيدهم السادس والثمانين، إصابة 5 مذيعين بفيروس كورونا المستجد، في يوم واحد، ما بين الهيئة الوطنية للإعلام والقنوات الخاصة.

وتضم قائمة الإعلاميين المصابين بفيروس كورونا، ريهام السهلي وآية عبدالرحمن، المذيعات بقناة "إكسترا نيوز"، وإلهام نمر المذيعة بالتليفزيون المصري، والإعلامية داليا أبو عمر، وعمر صلاح.

وأعلنت الإعلامية آية عبدالرحمن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "الحمد لله تم التأكّد من إصابتي بفيروس كورونا، ببلغكم الخبر ده علشان أولا محتاجة دعواتكم الصادقة اللي من القلب، وثانيًا إني واثقة إن ربنا هيرزقني الشفاء قريب جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة، وهرجع أحكي لكم على تجربتي مع الكورونا باشا".

فيما قالت مصادر بقناة "إكسترا نيوز"، إن الإعلامية ريهام السهلي مقدمة برنامج "المواجهة"، أصيبت بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أنها نُقلت إلى أحد مستشفيات العزل بالقاهرة، لتلقي العلاج بعدما ظهرت عليها الأعراض.

وقالت إحدى مذيعات نشرة الأخبار، على القناة الأولى، بالهيئة الوطنية للإعلام، إن الإعلامية إلهام نمر، مذيعة النشرات الإخبارية تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتم حجزها بأحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وقالت المذيعة التي رفضت ذكر اسمها في تصريح لـ"الوطن"، إن إلهام نمر حالتها مستقرة حتى الآن، نافية ما تردد عن دخول أحد من مذيعي نشرة الأخبار في عزل منزلي، لاسيما أنهم حالتهم الصحية طبيعية ولا يشكون من أي أعراض أو مضاعفات.

بينما أكد أحد أفراد عائلة الإعلامية داليا أبو عمر، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، إذ تبين إيجابية التحليل منذ 4 أيام تقريبًا.

وأوضحت المصادر في تصريحات إلى "الوطن"، أن "داليا" دخلت مرحلة الحجز المنزلي، وغرفتها تشبه غرفة الرعاية المركزة، إذ تتلقى العلاج اللازم تحت إشراف الفريق الطبي المعالج، مؤكدًا أن حالتها الصحية تشهد تحسنًا كبيرًا.

يذكر أن الإعلامية داليا أبو عمر كانت قد أطلقت مؤخرًا مبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان "دلعيه يدلعك"، رصدت فيها حقوق الرجل داخل المنزل، وقدمت برامج إذاعية وتلفزيونية عدة.

ومن جانبها، قالت الإذاعية همسة إمام المذيعة في "راديو النيل"، إنَّ الإذاعي عمرو صلاح، تعرض لوعكة صحية مؤخرًا حيث ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا المستجد، ونقل على إثرها أحد المستشفيات.

وأوضحت "همسة"، لـ"الوطن"، أنَّ عمرو صلاح، أجرى مسحة في إحدى مستشفيات الحميات للتأكّد من إصابته من فيروس كورونا من عدمه، لافتة إلى حجزه في مستشفى الحميات لحين ظهوره نتائج التحليل.

وتضامن عدد كبير من زملاء عمرو صلاح معه، داعين له بالشفاء في القريب العاجل، منهم الفنان تامر فرج، والإذاعي صبري زكي.

يُذكر أنَّ عمرو صلاح، قدّم برامج عدة عبر إذاعات "راديو النيل"، وشارك في تقديم برنامج اجتماعي عبر شبكة تليفزيون الحياة قبل 3 أعوام تقريبًا.