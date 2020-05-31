السيطرة على حريق محل ملابس شهير في ماس كهربائي بالمحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية مساء اليوم من السيطرة على نيران حريق هائل اندلعت بمحل ملابس تجاري شهير إثر حدوث ماس كهربائي مفاجىء مما تسبب فى التهام محتوياته وتم الدفع بعدد 3 سيارات مطافئ لإخماد نيرانه دون وقوع خسائر في الأرواح.

كان اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده باندلاع محل ملابس تجاري شهير بشكل مفاجىء بنطاق شارع البحر بدائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية والتتفيذية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بعدد 3 سيارات مطافىء لإخماد نيران الحريق دون وقوع خسائر فى الأرواح وتم إصلاح عطل انقطاع الكهرباء عن منازل سكنية بذات المنطقة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات .