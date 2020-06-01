آداب القناة تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرقة الرابعة

تستعد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس بكافة إمكانياتها لبدء التجهيز للجان الامتحانية للفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرقة الرابعة للعام الجامعي الحالي 2020-2019 وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي الدكتور عادل السعدني عميد الكلية والذي قام اليوم الأحد بمتابعة أعمال التجهيز للجان الامتحانية، حيث تم تجهيز الكراسي والمقاعد المخصصة بكافة اللجان والتي تم تخصيصها للإمتحانات بكافة مباني الكلية والتي ستعقد بدأ من الأربعاء الموافق 1 يوليو القادم.

وأشار الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب إلى أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيرس كورونا من خلال الإلتزام بالتباعد بين الطلاب الممتحنين مسافة مترين على الأقل داخل الجان الإمتحانية وذلك حفاظا على صحتهم وصحة من حولهم.

وأوضح عميد الكلية أنه سيتم توفير أماكن مخصصة للعزل والتعقيم بمباني الكلية ومع تواجد شركة متخصصة تعمل يوميا بأعمال النظافة والتطهير والتعقيم بكافة القاعات والمدرجات بمباني الكلية.