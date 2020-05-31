5 برامج تدريبية أون لاين لأعضاء هيئة تدريس جامعة القناة خلال يونيو

يستعد مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس بمركز تنمية الموارد البشرية بجامعة قناة السويس، لتنفيذ 5 برامج تدريبية تستمر من 6 إلى 16يونيو.

وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة، على الاستمرار في تنمية مهارات وقدرات العاملين بصفة عامة، و أعضاء هيئة التدريس بشكل خاص.

و أوضح الدكتورمحمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و المدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية، أن الدورات يتم تنفيذها عبر منصة التعليم الإلكتروني، مشيرا إلى إن الدورات تتضمن العديد من الأنشطة التدريبية والتفاعلية، مؤكدا تقييم المتدربين من خلال "اختبار من متعدد"

وأوضحت الدكتورة عفاف عطية مدير مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس، أن المركز يبدأ سلسلة دوراته التدريبية بدورة أخلاقيات البحث العلمي يومي السبت والأحد 6، 7 يونيو ، كدورة أساسية تتبع جدارة البحث العلمي، وتستهدف معيد ومدرس مساعد، يتم التقديم لها من خلال الرابط .https://forms.gle/M1qUWureZwzSoSyr5

وأضافت أن دورة نظام الساعات المعتمدة وهي دورة أساسية تتبع جدارة التدريس والتعلم- تعقد يومي الأثنين والثلاثاء 8، 9 يونيو ، وتستهدف مدرس وأستاذ مساعد ، على أن يتم التسجيل لها عبر الرابط

.https://forms.gle/3NZfo5Dipfbau5KT6

وتابعت عطية، بأن دورة الكتابة العلمية للبحوث تعقد يومي الأربعاء و الخميس 10 ، 11 يونيو، وهي دورة أساسية تتبع جدارة البحث العلمي وتستهدف معيد و مدرس مساعد ويتم التقديم لها عبر الرابط

"https://forms.gle/Lne3hxRJJrSV6jam7".

وأضافت ن دورة استخدام التكنولوجيا في التدريس تعقد يومي السبت والأحد 13 ، 14 يونيو، وتستهدف معيد ومدرس مساعد، مشيرة إلى أنها ضمن برنامج إعداد المعلم الجامعي، دورة أساسية تتبع جدارة التدريس والتعلم و يتم التسجيل بها على الرابط

.https://forms.gle/SNKqMnVtxKhBpBRN7

كما أوضحت أن هذه الحزمة التدريبية تختتم بدورة النشر العلمي الدولي كدورة أساسية تتبع جدارة البحث العلمي، وتستهدف جميع الفئات و تعقد يومي الإثنين والثلاثاء 15 ، 16 يونيو على أن يتم التقديم لها عبر الرابط

"https://forms.gle/U6hsww6wjLoD7GHz6".

وأكدت مدير مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس، أنه سيتم غلق رابط التسجيل فور الوصول للعدد المستهدف من المشاركين، علماً بأن روابط التسجيل يتم تفعيلها خلال 4 ساعات من النشر.

كما حددت شروط الالتحاق بالدورات من خلال التسجيل عبر الرابط المرفق مع توضيح اسم المشارك صحيحا، الدرجة العلمية، القسم العلمي، الكلية، البريد الإلكتروني الجامعي، رقم التليفون، واسم الدورة التي يرغب في المشاركة بها؛ مؤكدة على أهمية قيام المشاركين بتحميل برنامج Microsoft Teamsحيث يتم التدريب من خلاله، مع ضرورة توافر كاميرا و ميكروفون بالجهاز المستخدم.

و أضافت إنه يشترط الحضور بنسبة 100%، و الالتزام بالمشاركة الفعالة في الأنشطة الندريبية خلال موعد البرنامج الرسمي، من 10 صباحا - 3 ظهرا لافتة إلى أنه يجري تقييم المتدربين عن طريق إجراء اختبار تحصيل معرفي كشرط لاجتياز البرنامج.