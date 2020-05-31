وزير الإعلام: تخصيص خط ساخن بكل محافظة لاستقبال شكاوى كورونا

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إنه جرى الاتفاق خلال اجتماع اليوم بمجلس الوزراء، على تخصيص خط ساخن مثل "105" لكل محافظة على حدة لاستقبال بلاغات مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وجرى إضافة رقم شكاوى مجلس الوزراء لتلقي الشكاوى لمن لم يتمكن من الوصول للخط الساخن.

وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم" مع نشأت الديهي، عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن الـ PCR لم يعد الوسيلة الوحيدة للكشف عن كورونا، وإنما أصبح هناك أشعة مقطعية على الصدر وتحليل الدم يمكن من خلالها الكشف عن الإصابة بكورونا، لمنع التكالب على تحليل الـ PCR.

وأشار وزير الدولة للإعلام، إلى أن النسق الثالث للتعامل مع أزمة كورونا يتضمن إدخال المستشفيات الخاصة، ومستشفيات القوات المسلحة لمنظومة علاج كورونا حال تزايد الإصابات، منوهًا بأن القاهرة تحتل النصيب الأكبر من إصابات فيروس كورونا بنحو 50% من الإصابات.

وأوضح أن محافظة القاهرة بها عدد كبير من السكان، ولابد من توعية المواطنين باستخدام الخدمات الإلكترونية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن المواطن شريك أساسي في مواجهة كورونا، ولا يوجد معلومات نخفيها عنه.