أسامة هيكل: ليس من مصلحتنا إخفاء عدد مصابي كورونا

قال الدكتور أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، إن هناك اتفاقا مع وزارة الصحة منذ بداية أزمة فيروس كورونا بأن يكون هناك موعدا يوميا ثابتا؛ للإعلان عن البيان الحقيقي الذي يحمل الأرقام الحقيقية للمصابين والوفيات وحالات الشفاء من فيروس كورونا بكل شفافية، متابعا: "الفترة الحالية تشهد حالة من الشائعات الكثيرة جدًا، وبعض الأشخاص يقومون بتزييف بيان الوزارة يوميًا وهو أمر لا نعترف به، إلى أن يصدر البيان الرسمي للوزارة بالشكل الرسمي".

وأضاف هيكل، في حواره في حواره لبرنامج "صباحك مصري"، على فضائية "إم بي سي مصر 2" أن الإعلام له دور في نشر الوعي والإعلان أولا بأول عن الأرقام الموجودة وألا يتم إخفاء أي معلومات عن فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هناك دولا أخرى خصصت قنوات لمتابعة حالة كورونا، حيث إن كل قنوات العالم الحدث الأكبر المسيطر عليها هو أزمة فيروس كورونا.

وتابع: "ليس من مصلحتنا إخفاء أرقام المصابين بفيروس كورونا، وإننا نخبي في موضوع زي دا فهو خيبة تقيلة، لكن من مصلحتي أعلن وأقول للناس الإصابات عشان يعملوا حسابهم عشان المنظومة الصحية متنهارش، وكل ما أنجح أني أقول للناس أن الأرقام اللي عندي حقيقية، وأن الناس تلتزم بالتدابير الاحترازية نكون نجحنا مهمتنا كإعلام، ومفيش حد معفي من الإصابة بالفيروس".

وأشار إلى أن العالم ما بعد أزمة كورونا سيكون مختلفا عما قبلها، وسيكون هناك تغيرات كثيرة جدًا ستحدث للعالم في الفترات ما بعد كورونا، موضحًا أن الدول لا بد أن تعمل على سيناريوهات ما بعد أزمة كورونا.