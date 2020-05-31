المسماري ينفي وجود طائرات روسية في ليبيا

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، إن الجيش الليبي يواجه تنظيمات إرهابية تكفيرية مدعومة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل مباشر وكذلك مرتزقة سوريين وضباطا أتراك، مشددًا على أن القوات الجوية نفذت سلسلة من الغارات الجوية على أهداف معادية لمنع نقل أسلحة للمرتزقة، وجرى تدمير كثير من الأهداف بهذه الغارات.

وأضاف "المسماري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن قطاعات جنوب شرق طرابلس وطرابلس، بها معارك متواصلة واشتباكات عنيفة على كافة المحاور، وجرى سحب واستدراج العدو لمناطق استراتيجية، وساعد هذا في القضاء على مئات المقاتلين من المرتزقة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، أن المعلومات عن وصول طائرات روسية للداخل الليبي، غير صحيح، مشددًا على أنه كلما حققت القوات المسلحة الليبية نجاحا في حربها على الإرهابيين والتكفيريين يتم نسبه لدول أخرى، مؤكدًا أن جميع الطائرات التي تعمل الآن طائرات ليبية.