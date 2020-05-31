الحكومة: تدخل القوات المسلحة في أزمة كورونا في حالة واحدة

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم تمخض عنه عدة قرارات ستحسن منظومة التعامل مع كورونا، وكان أحد الشكاوى أن الخط الساخن 105 كان عليه ضغطًا شديدًا، ورئيس الوزراء وجه أن يكون هناك أرقام لكل محافظة على حدة.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، على قناة "ON": "سنزود أعداد العاملين على 105 وسيبقى يعمل، تطرقنا إلى وضع المستشفيات الخاصة أرقام فلكية لعلاج كورونا، وخلال أيام محدودة سنضع قائمة أسعار ملزمة، وسيكون هناك حد أقصى لسعر الليلة الواحدة".وأشار، إلى أنه جرى ضم مستشفيات جديدة للمنظومة منذ أسبوعين تحسبًا لزيادة الأعداد، ومنظومة العلاج أثبتت كفاءة كبيرة، ومستشفيات العزل المرحلة الأولى ممتلئة بنسبة 85% ، واستخدمنا 20 مستشفى من أصل 22، و320 مستشفى جديدة دخلت المنظومة و17% منها ممتلئة، حيث جرى البدء في استخدامها منذ أسبوعين.

وتابع: "الحجز بالمستشفيات للحالات الحرجة والمتوسطة، ولن يحدث أن مُنع المريض من العلاج بسبب ضيق حاله، ولدينا سعة لاستقبال الحالات التي تحتاج إلى المستشفى".

وواصل: "من ضمن الخطة زيادة حصة كورونا في 320 مستشفى، وما زالت لدينا القوات المسلحة التي لم تتدخل وهي الركن الركين، وتدخلها سيكون حال خرجت الأمور عن السيطرة فيما يخص الحالات".