العسال: لا يوجد مبرر لحذف "الهيدروكسي كلوركين" من البرتوكول العلاجي

حذرت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، من تناول أدوية دون استشارة الطبيب وخاصة الأدوية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، موضحة أن تلك الأدوية قد تؤدي بالمريض إلى مضاعفات خطيرة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "Ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد.

وأضافت "العسال"، أنه لا يوجد مبرر لحذف "الهيدروكسي كلوركين" من بروتكول العلاج في مصر، بسبب أن نتائجه جيدة خاصة في الحالات البسيطة والمتوسطة، في حين لا يوجد دواء ثبت فاعليته 100% في علاج فيروس كورونا، مؤكدة أن تعديل بروتكول علاج مصابي كورونا شمل حذف "التامفلو" والإبقاء على "الهيدروكسي كلوركين"، مع إضافة مضادات فيروسية.

وعن دواء "ريمدريسيفير" الذي أقرته عدة دول لعلاج فيروس كورونا، أكدت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، أن وزارة الصحة والسكان في انتظار الدواء من أجل إجراء تجارب سريرية عليه.