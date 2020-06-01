وزير الإعلام: خط ساخن في كل محافظة للرد على استفسارات حول كورونا

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" اليوم تضمن مضاعفة السعة الاستيعابية المقدمة عبر الخط الساخن "105" ليتمكن الناس من الوصول إليهم، وتقديم خدمات أكبر خلال الفترة القادمة، بعد ملاحظة وجود بعض العوائق خلال الفترة الماضية وشكاوى البعض من عدم الرد السريع على الخط الساخن.

وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أنه تم إضافة خط جديد للمستشفيات الجامعية يضم 170 طبيبا للإجابة على تساؤلات الجماهير ولتقديم الاستشارات لمن يشتبه في ظهور الأعراض عليه.

وأشار وزير الدولة للإعلام، إلى أنه سيتم عقد اجتماع موسع غدًا مع المحافظين لتخفيف الضغط على الخط الساخن "105" عبر أن يكون لكل محافظة خط ساخن لتخفيف الضغط وتجويد الخدمات والمساعدة في الوصول لأكبر قدر من الاستفسارات، وهذه الخطوة جاءت بعد الضغط الشديد على الخط الساخن 105 نظرًا لكثرة استفسارات المواطنين.