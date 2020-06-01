حملات مكبرة لإزالة مخالفة تقفيل وحدة سكنية بدور السطح في دمياط الجديدة

أصدر المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة لإدارتى التنمية والأمن بالجهاز و بالتنسيق مع شرطة التعمير،بالإزالة الفورية لمخالفة تقفيل وحدة سكنية بدور السطح ، بالمخالفة للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر، بمنطقة الساحل بمدينة "دمياط الجديدة"، وإتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن حيال المخالف.

ونبه رئيس الجهاز على الإدارت المعنية بالجهاز بتشديد الحملات والمرور الدورى والمكثف على مدار الساعة بمدينة دمياط الجديدة، والإزالة الفورية لأى مخالفة، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وأكد رئيس الجهاز أنه لا تهاون مع أى مخالفات بالمدين

يأتى ذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،وتعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وتكليفات السلطة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن التصدي والتعامل بحسم مع مخالفات البناء بمدينة دمياط الجديدة وتحويلها للنيابة العسكرية في ظل قانون الطوارئ، وفي إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة علي تنفيذ خطة الدولة في التدخل السريع، مع المخالفين الذين يحاولون إستغلال الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد Covid_19