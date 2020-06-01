محافظ بورسعيد: حملات على الأسواق والمواقف والميادين للتأكد من ارتداء الكمامة

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، شن حملات مكثفة من قبل أجهزة المرور والأحياء لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي.

جاء ذلك ضمن سلسلة الإجراءات الإحترازية التي وضعتها الدولة لمجابهه فيروس كورونا.

وشدد على ضرورة المتابعة على جميع المنشآت الحكومية للتاكد من ارتداء جميع العاملين والمترددين علي المواقع الحكومية للحصول علي الخدمة للكمامات الوقيةوشدد المحافظ على أستمرار تواجد لجان المتابعة بالمناطق التي تشهد تجمعات والطرق الرئيسية والجهات الحكومية والأسواق لرصد المخالفين لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقاً للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة مشيرآ أن إستمرار الحملات للتطبيق الحازم وإرتداء الكمامات.