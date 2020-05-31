محافظ بورسعيد يشدد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية بجميع الهيئات

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالأمس، اجتماعا لمناقشة عدد من المشروعات الجارى تنفيذها ومتابعة آخر التطورات فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، والمهندس محمد السيد رئيس جمعية مستثمرى بورسعيد، ومدير جمعية المستثمرين بالمنطقة الحرة للاستثمار.

وتابع محافظ بورسعيد مع رؤساء الأحياء ومديرى جمعية المستثمرين والمنطقة الصناعية، آخر المستجدات الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتعليمات رئيس الوزراء لمجابهة الفيروس المستجد، مشددا على ضرورة تطبيق قرارات الجهات المعنية للحد من انتشار كورونا بأقصى دقة، وللحفاظ على حياة العاملين فى مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والمشروعات الجارى تنفيذها.

وأكد محافظ بورسعيد أن هناك خطة شاملة لرصف عدد من شوارع حى الضواحى والمناخ والزهور بما يساهم فى رفع كفاءة الطرق بكافة أنحاء المحافظة واكتمال منظومة الشكل الجمالى للمدينة، موضحا أنه سيتم البدء فى رصف شارع الأمين بالإضافة إلي شوارع مناطق السيدة خديجة والسيدة نفيسة بحى الضواحى، وذلك فور الانتهاء من أعمال إقامة محطة صرف صحى الضواحى، لافتا إلى أن هناك اهتماما كبيرا بتنمية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين فى الأحياء الأكثر كثافة سكنية، تماشيا مع منظومة التنمية التى تشهدها المحافظة حاليا فى عدة مجالات.

وأوضح أن الفترة القادمة تشهد البدء فى أعمال رصف شارع البترول والمناطق المحيطة ورفع كفاءة أعمال الطرق لميدان دخول المدينة مع محور 30 يونيو وكذا شارع الرحاب للقادم من خارج بورسعيد بالاضافة إلي الإسراع فى الإنتهاء من الأعمال فيما يخص مجمع المواقف كما وجه المحافظ بالاسراع فى تنفيذ اعمال الطرق بالمنطقه الصناعيه جنوب بورسعيد.