"الرحمة حلوة".. طفل يصنع كمامة لحماره في الأقصر

أقدم طفل مقيم بقرية العشي التابعة لمركز الزينية شمال الأقصر، على صنع كمامة لحماره، خوفا عليه من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي موقع "فيسبوك"، صورا للطفل أثناء ذهابه لأرضه الزراعية ممتطيا حماره، حيث ظهر الاثنان وهما يرتديان كمامة سوادء.

ولاقت الواقعة ردود فعل مرحبة، مؤكدين أن جميع الأديان أوصت بالرفق بالحيوان والحفاظ على حياته.

وكان أبناء محافظة الأقصر، بدأوا منذ أمس مرحلة جديدة من التعايش مع فيروس كورونا المُستجد، تنفيذا للإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء، حيث ظهروا مرتدين الكمامات الطبية الواقية والقفازات في أول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك.