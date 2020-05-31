بعد وفاة والدته بالفيروس.. إصابة ابن شقيقة رئيس جامعة طنطا بكورونا

أعلن الدكتور محمد حيدر، مدير العزل الصحي بمستشفى الصدر بالمحلة بمحافظة الغربية، اليوم، أن التحاليل والفحوصات الطبية لمخالطي شقيقة الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، أثبتت إيجابية إصابه ابنها الأكبر، طبيب بشري، بعدوى كورونا ويجري عزله لمدة أسبوعين داخل منزله.

كان الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل الصحة بالغربية باشر متابعة إجراءات مراسم دفن جثمان شقيقة رئيس جامعة طنطا بمسقط رأسه بقرية الهياتم بنطاق مركز المحلة عقب وفاته جراء إصابتها بعدوى وباء كورونا.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور السيد قاعود، مدير إدارة صحة ثان المحلة والدكتور فتحي فايد مدير العلاج الحر على مراسم إشعال النيران في نعش السيدة عقب دفنها بمقابر العائلات لضمان عدم انتقال العدوى القاتلة بالتنسيق مع فرق مكافحة العدوى والترصد.