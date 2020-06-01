يبدأ من اليوم.. شروط التقديم للمدارس الرسمية الدولية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتعاون مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر، فتح باب التقدم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية الدولية وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي المدارس التي فتحت باب التقديم والشروط اللازمة...

المدارس التي فتحت باب التقديم

وتم فتح باب التقديم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال في 9 مدارس هي،" فرع العبور والشروق وفرع بورسعيد وفرع طنطا وفرع المنصورة والإسكندرية ودمياط وفرع زهراء مدينة نصر وفرع أكتوبر" بداية من اليوم الاثنين 1 يونيو إلى الثلاثاء 30 يونيو إلكترونيا، لتصبح فترة التقديم شهر كامل.

شروط الالتحاق بالمدارس الرسمية الدولية

وحددت وزارة التربية والتعليم، شروط الالتحاق بالمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال.

يجب ألا يقل سن الطفل عن 4 سنوات و11 شهرا و29 يوما في أول أكتوبر من العام 2020.

يكون الطالب سلميا من أية إعاقات نفسية أو ذهنية أو غيرها من الإعاقات التي تحتاج إلى برامج خاصة.

أن يكون كلا الوالدين حاصلا على مؤهل جامعي عال مع تقديم ما يثبت المؤهل.

يكون الطفل تحت ولايته أو وصايته قانونا.

يجب أن يجتاز الطفل الاختبارات المطلوبة التي تغطى المهارات الآتية.

" المظهر الشخصي والسلوك ومهارات الرياضات والمعرفة" المعلومات العامة المهارات الحركية ومهارات التفكير".

فى حالة اجتياز الطفل المقابلة يتم تحديد موعد لمقابلة ولى الأمر، ولا بد من حضور الوالدين معا فى المقابلة على أن يتم تقييم ولى الأمر من خلال مقابلة شخصية مع إدارة المدرسة، على أساس معلوماته وقناعته وسلوكه في تربية طفله مع الآخرين بما يتلاءم مع منظومة المدرسة التربوية وحسن التعاون مع إدارتها.

وأكدت الوزارة، أنه يتم قبول الطلاب طبقا للأفضلية المطلقة لمجموع الدرجات فى الامتحان وفى حالة تساوى درجة الاختبار يكون السن شركا تفضيليا بحيث يقبل الطفل الأكبر سنا.

فى حالة قبول الطالب بالمدرسة يتم سداد المصاريف الدراسية المطلوبة واستكمال الملف خلال أسبوعين من إعلان النتيجة وإلا يسقط حق الطالب في القبول ويتم أخذ الطالب الذي يليه في قائمة الانتظار.