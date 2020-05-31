الحكومة عن زيادة إصابات كورونا: بندفع تمن اللي فات

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الارتفاع في أرقام مصابي فيروس كورونا، ما زال تحت السيطرة.

وأوضح وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة المصرية، أن عدد الحالات الحرجة تحت السيطرة كونها قليلة ومعظم الحالات ليست حرجة، مناشداً المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية والطبية المعلن عنها، لتجاوز الأزمة.

وتابع: "كورونا مرض ملهوش كاتلوج، واحنا الآن بندفع تمن اللي فات، الناس اللي كانت لا ترتدي كمامة خلال شهر رمضان والتزاحم الذي تم".

وواصل: "إذا امتلأت المستشفيات، لدينا خيار إقامة المستشفيات الميدانية بسعة 500 سرير أو ألف سرير وندعو الله أن لا نصل إلى هذه المرحلة".