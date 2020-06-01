رئيس جامعة دمياط: نعمل على حل مشكلة الضغوط على الإنترنت لرفع الأبحاث

أعلن الدكتور السيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، في بيان صادر عنها اليوم، ورود شكاوى لها من بعض طلاب كليات الجامعة نظراً للضغط الشديد على شبكة الإنترنت وشبكة الجامعة.

ووردت شكاوى تفيد بعدم تمكنهم من رفع تكليفاتهم البحثية بنجاح اليوم وطمأنت الجامعة طلابها بأن إدارة الجامعة ستراعي ذلك وستبذل قصارى جهدها حتى يتمكن كل طالب بالجامعة من تسليم تكليفاته البحثية وسوف يتم منحهم مدة إضافية للتسليم وكذلك طرح حلول بديلة أخري للتسهيل عليهم.

وأعلن الدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إتاحة الطلاب إرسال تكليفاتهم البحثية من خلال إيميلاتهم الشخصية على الهوتميل أو الياهو أو الجي ميل (إلى إيميل الكنترول المختص المعلن عنه بجداول الكلية) مع الإلتزام بالإرشادات العامة للتكليف البحثي الموجودة على صفحة الجامعة وكذلك التعليمات المنشورة له على صفحة كليته الإلكترونية.