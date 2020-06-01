ترامب: تجاوز خطوط الدولة يستوجب قوة عسكرية غير محدودة واعتقالات

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الحرس الوطني اعتقل مشاغبي مينيابولس الذين أتوا من خارجها، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأكد ترامب أن تجاوز خطوط الدولة يستوجب قوة عسكرية غير محدودة واعتقالات، قائلا "على حكام الولايات الضرب بقوة وإلا سنتدخل للقيام بما يلزم"، مشيرا إلى أن العنف والتحريض عليه جريمة فدرالية.

وأفادت قناة "العربية" بحدوث تدافع وصدامات بين المحتجين ورجال الشرطة في محيط البيت الأبيض، مؤكدة أن الوضع متوتر للغاية في محيط البيت الأبيض.

وقبل قليل تجاوز المحتجون الحاجز الأمني الأول، في محيط البيت الأبيض.