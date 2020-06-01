عاجل.. محافظ الدقهلية يعلن عودته لعمله اليوم بعد تعافيه من كورونا

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عودته لممارسة مهام عمله بديوان عام المحافظة، صباح الاثنين، بعد انقضاء فترة الحجر الصحي، وشفاؤه من فيروس كورونا المستجد والذي أصيب به منذ أسبوعين.

وأعرب المحافظ، في بيان له، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، عن عميق الشكر والامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على ولايته ورعايته له أثناء مرضه.

ووجه الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة الوبائية والوزراء والمحافظين والمسئولين وأعضاء مجلس النواب وأعضاء الجهات الشعبية والرقابية والأمنية للسؤال عنه خلال فترة مرضه.

وطالب الدكتور أيمن مختار أعضاء الجهاز التنفيذي وشعب المحافظة بالالتزام بعدم وجود أدنى مظهر أو أي شكل من أشكال الاحتفال، مشيرا إلى أن الوقت هو وقت العمل والإنجاز من أجل شعب الدقهلية العظيم وأنه يدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ كل المصريين وأن يمن بالشفاء العاجل على كل المصابين فى هذه الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد، كما دعا إلى ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعى وتقليل الزيارات والتجمعات حفاظا على صحتنا جميعا من هذا الوباء.

وعبر عن عميق امتنانه لأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة الذين أثبتوا أنهم على قدر المسئولية دون استثناء وعلى رأسهم هيثم الشيخ نائب المحافظ، ومنال الغندور القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن والأحياء وكافة أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة.

كما أعرب المحافظ عن خالص شكره واعتزازه العميق بموقف شعب الدقهلية الأصيل الذي آزره بشدة خلال فترة الحجر الصحى لإصابته بفيروس كورونا من خلال دعوات الشفاء العاجل له على صفحات التواصل الاجتماعى أو على الصفحة الرسمية للمحافظة والمكالمات والاتصالات والرسائل التليفونية التى لم تتوقف للاطمئنان عليه وعلى حالته الصحية مما كان لها عظيم الأثر النفسي حتى من الله عليه بالشفاء.

وقال الدكتور أيمن مختار، إن مشاعر المحبة الصادقة والوفاء النادر التى غمرنى بها جميع المواطنين بالدقهلية تمثل وساما ساطعا على صدري وهذه المحبة وهذا الوفاء يضع فى عنقى المزيد من المسئوليات وتجعلنى تواقا لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أماني وطموحات شعب الدقهلية العريق فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتوجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء وتكليفات وزير التنمية المحلية.