عاجل.. وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 106 آلاف حالة

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية مساء اليوم الأحد، مستوى 106 آلاف حالة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" فى نبأ عاجل.

وقالت المستشفيات الأمريكية إنها أوقفت استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين المستخدم في علاج الملاريا والذي روج له الرئيس دونالد ترامب على أنه علاج لمرض كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعدما أشارت عدة دراسات إلى عدم فعاليته وأنه قد يسبب مخاطر كبيرة.

وكانت الآمال المبكرة المعلقة على العقار المستخدم منذ عقود تستند جزئيًا إلى تجارب معملية، وكذلك خصائصه المضادة للالتهاب والفيروسات، لكن كفاءته لم تثبت فعاليتها حتى الآن في التجارب على البشر، خاصة بعد أن أشارت دراستان على الأقل إلى أنه قد يزيد فرص الوفاة.

وأعلنت عدة مستشفيات، كانت أبلغت وكالة "رويترز" للأنباء، على مدى الشهرين الماضيين أنها تستخدم العقار كثيرا لعلاج مرض كوفيد-19، أنها أوقفت استخدامه.