رئيس مركز دراسات المناعة بواشنطن: الجدل حول هيدروكسي كلوروكين سياسي

قال الدكتور طلال نصولي، رئيس المركز العالمي لدراسات المناعة بواشنطن، إن الطريقة الوحيدة للقضاء على فيروس كورونا المستجد هي التباعد الجسدي، وألا يجد الفيروس مكانا يحيا فيه مثل رئة الإنسان، وارتداء الكمامات واتباع وسائل الوقاية اللازمة.

وقال نصولي خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه يتم اكتشاف أسبوعيا أشياء جديدة عن المرض.

واستبعد نصولي فكرة المؤامرة وراء وجود الفيروس مشيرًا إلى أن المؤامرة قد تكون في بلد أو بلدين وليس في 189 دولة في العالم.

وأكد نصولي، أن الإنفلوانزا العادية تنتقل مثل فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الجدل الدائر حول عقار هيدوكسي كلوروكين هو جدل سياسي، وليس جدل طبي نظرًا لأنه أثبت فاعلية في عدد كبير من دول العالم.

وتوقع نصولي خروج مصل للفيروس بعد عام تحديدًا في مارس 2021 بعدما أعلنت عدد من الشركات عن بدء التجارب السريرية للمصل مشددًا على الشروط الواجب توافرها في المصل وأنه يضع أجسام مضادة في الفيروس لفترة طويلة.