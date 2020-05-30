هل فيتامين سي والزنك وأدوية السيولة تقوي المناعة؟.. الصحة تجيب

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية المكلفة بوضع بروتوكولات علاج فيروس كورونا، إن الوقاية من فيروس كورونا مثل الوقاية من أي مرض، من خلال تناول طعام غدائي وصحي ومتوازن وممارسة الرياضة، "فيتامين سي والزنك من الحاجات المفيدة في رفع المناعة بشكل عام، معنى إن أنا آخدها لا تضمن الوقاية من الإصابة بالفيروس".

وأوضحت "العسال" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة CBC، أن الجرعة الكافية لتناول الفيتامين سي تكون 1 جرام في اليوم، والزنك 50 مللي، "الإسبوسيد والسيولة خطر جدا استخدامها كأدوية وقاية من فيروس كورونا أو استخدامها بدون إرشادات الدكتور".

وأشارت إلى أنه لا يوجد دراسات تشير إلى أن فيتامين دي يساعد على مناعة جسم الإنسان من الفيروس، "لو حد ظهرت عنده أعراض كورونا أو خالط حد عنده أعراض للفيروس يروح يعمل مسحة، أو حد عنده أعراض مرضية ومعاه تغير في صورة الدم أو في الأشعة بردو يروح يحلل، أو لو حد حصله التهاب شديد ومشاكل شديدة في الجهاز التنفسي غير مفسرة لازم يحلل بردو"، موضحة أن ارتفاع درجات الحرارة هي عرض من أعراض كورونا وليست الوحيدة.