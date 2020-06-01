ترامب عن المظاهرات فى بلاده: يجب فرض القانون والنظام

طالب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بفرض القانون والنظام، في تعليق له على المظاهرات في بلاده.

وحسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل، قال ترامب، قبل قليل، إن الحرس الوطني اعتقل مشاغبي مينيابولس الذين أتوا من خارجها.

وأكد ترامب أن تجاوز خطوط الدولة يستوجب قوة عسكرية غير محدودة واعتقالات، قائلا "على حكام الولايات الضرب بقوة وإلا سنتدخل للقيام بما يلزم"، مشيرا إلى أن العنف والتحريض عليه جريمة فيدرالية.

وأفادت قناة "العربية" بحدوث تدافع وصدامات بين المحتجين ورجال الشرطة في محيط البيت الأبيض، مؤكدة أن الوضع متوتر للغاية في محيط البيت الأبيض.

وقبل قليل تجاوز المحتجون الحاجز الأمني الأول، في محيط البيت الأبيض.