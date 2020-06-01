نجل حسن حسني عن الراحل: "ما كانش بيتعامل معانا كأب إلا لو كان زعلان"

قال هشام حسن حسني، نجل الفنان الراحل حسن حسني، الذي وافته المنية فجر السبت الماضي عن عمر ناهز الـ 89 عامًا إثر إصابته بأزمة قلبية، إن والده قبل أن يكون أبا لهم كان صديقا ولم يّشعر منذ ولادته ونعومة أظفاره أنه أب بقدر ما هو صديق للجميع، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث".

وأضاف "حسني": "أبويا الله يرحمه مكنش بيعرف يتعامل معانا إلا كصديق مش أب ولو تعامل معنا كأب يبقى هو زعلان مننا في حاجة، كان صديق حميم بيحب أولاده واسرته، بابا الله يرحمه كان بيتوتي وبيحب اللمة وكان لما يقلي تعالي أنا أو فاطمة ومانجيش يزعل ".

وأوضح نجل الفنان الراحل، أن كل أعمال والده محببة وقريبة من قلوب أحفاده لأنهم متعلقين به تعلقا شديدا وكان يعمل بمبدأ "أعز الولد ولد الولد"، وكشف أن أقرب وأهم أعمال والده الراحل لقلبه هو فيلم "دماء على الأسفلت" الذي حصل فيه على جائزة أفضل ممثل، وهو من إخراج عاطف الطيب عام 1993، مشيراً إلى أن مسرحية "حزمني يا" من أفضل مسرحياته.