أشرف زكي عن منتقدي الغائبين عن جنازة حسن حسني: الناس بقت أوصياء علينا

شن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلة، هجومًا حادًا على منتقدي الفنانين ممن غابوا عن جنازة الفنان الراحل حسن حسني، قائلًا :"كرمنا حسن حسني من غير ما حد يطلب مننا إننا نكرمه، كرمناه لأنه يستحق التكريم".

وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي: "أسهل حاجة أبطال الكيبورد اللي قاعدين في التكييف طب اللي كتب ده ياريت يا أخي نزلت عزيت، أنا ملاحظ أن الناس بقت أوصياء على غيرهم، أنا روحت جنازات وعزاءات لأعداد مهولة".

وتابع نقيب المهن التمثيلية، بأن ذهب لحضور جنازة عالم دون أن يعرفه بمجرد أن قرأ نعيه في الجريدة، مضيفا: "ياما حضرنا وياما شوفنا، أرجوا من الناس اللي منصبين نفسهم أوصياء علينا شوفوا حد غير الفنانين أنا مش هسكت ولا أنا زمايلي ولو حد غلط في الفنانين هنطالب بمقاطعته ومقاضاته".