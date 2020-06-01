حفيد حسن حسني عن عدم حضور الفنانين جنازة جده: "عجلناها دون إخبارهم"

قال حسن حسام حسن حسني، حفيد الفنان الراحل حسن حسني، إن جده تعرض لوعكة صحية قبل يومين من وفاته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، مقدمة برنامج "من مصر"، على قناة "CBC": "ومكناش متخيلين إنها جلطة في القلب تعب كذا مرة ودخل في حاجات أتقل من كده بكتير، وخرج منها، وكان أهم حاجة عنده حب الناس، في مرة رد على شائعة بوفاته، قال الناس عاوزة تخلص مني ليه خايف انه لما يموت الناس متصدقش".

وحول سبب عدم حضور الفنانين، جنازة الفنان الراحل قال "الموضوع جه فجأة لنا كلنا ومكناش متخيلين إن دي آخر لحظة هنشوفه فيها"، متابعًا، أن دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تحدث إليه في الساعة الثالثة والنصف فجرًا لكي يعلم منه موعد الجنازة، لكنه لم يرد عليه: "لاقينا إن مفيش موانع فقلنا نستنى ليه وأسرعنا في الدفن".