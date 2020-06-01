عبدالغفار: 21 مستشفى جامعيا لعلاج مرضى كورونا خلال 3 شهور

أثنى الدكتور حسام عبدالغفار أمين عام المستشفيات الجامعية، على عمل الطواقم الطبية في ظل أزمة مواجهة فيروس كورونا، مقدمًا لهم الشكر والتقدير، معتبرًا ما يفعلونه ضريبة يقدموها عن رضا وطيب خاطر للوطن.

وكشف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن 10 مستشفيات جامعية لديها مرضى إيجابيون لفيروس كورونا، لافتًا إلى أنه سيتم إضافة 7 مستشفيات جامعية خلال الأيام المقبلة.

وأشار عبدالغفار إلى أن عدد المستشفيات الجامعية المخصصة لعلاج مصابي فيروس كورونا ستصل لـ21 مستشفى خلال الـ3 شهور المقبلة.

وتحدث عبدالغفار عن حقائق ظهرت للدول في أزمتها مع كورونا، مشيرًا إلى أن الدولة كانت تتسارع من أجل اقتناء أجهزة التنفس الصناعي وأننا في مصر لا نحتاج لها، لافتًا إلى أن كل 100 مريض بكورونا 80 منهم لا يشعر بالأعراض أصلا أو يشعر بأعراض خفيفة و15 منهم يشعرون بأعراض متوسطة و5 فقط يحتاجون للرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي.

وأوضح عبدالغفار أن 80% من المرضى لا يحتاج للعزل داخل المستشفيات مشيرًا إلى أن أي شخص يشعر بالأعراض يمكنه التوجه للعيادات الخارجية أو الطوارئ لتحديد درجة الاشتباه واجراء الفحوصات اللازمة حال احتياج الحالة لذلك.

وأشار عبدالغفار إلى أن الحالات البسيطة سيتم عزلها في المنزل ومتابعة علاجه تليفونيًا ومشيرًا أنه يمكن عزل من لا يستطيع عزل نفسه في منزله لأي سبب داخل المدن الجامعية معتبرًا أنها المستشفيات الميدانية الموجودة حاليًا في مصر.