"خطة النواب": المستشفيات الجامعية طلبت أدوية بـ2.9 مليار جنيه

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، فى اجتماعاتها خلال الأسبوع المقبل، المطالبات المقدمة من بعض الوزارات لزيادة الاعتمادات المالية ببعض البنود الواردة فى موازنة العام المالى الجديد 2020-2021.

وتلقت اللجنة خطابا من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يطلب فيه تخصيص اعتماد إضافى لموازنة الباب الثانى والخاص بشراء السلع والخدمات بإجمالى 2 مليار و890 مليون جنيه، تُخصص لتوفير الدواء والمستلزمات لمرضى العلاج المجانى بالمستشفيات الجامعية.

وأكد الخطاب أن أعداد المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية وأعداد الأسرّة وحجم الخدمات الصحية المقدمة للمرضى فى هذه المستشفيات يتطلب زيادة الميزانية المخصصة لها، حتى تتمكن من تقديم الخدمات الطبية بشكل جيد فى ظل تفاقم أزمة فيروس كورونا.

من جانبه، قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ظروف إجازة عيد الفطر منعت اللجنة من الانعقاد لمراجعة المطالبات المقدمة من الوزارات بشأن زيادة عدد من الاعتمادات المالية فى موازنة العام المالى الجديد.

وأشار "عمر"، لـ"الوطن"، إلى أنه وفقاً للخطاب الموجه من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تبين وجود عجز تمويلى فى مُقترح موازنة الباب الثانى والخاص بشراء السلع والخدمات، من بينها الدواء، بحوالى 2 مليار و890 مليون جنيه بديوان عام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، الأمر الذى يتطلب مراجعة الأمر وتوفيره فى ظل ظروف جائحة فيروس كورونا.

وشدد "عمر" على أن موازنة العام المالى الجديد لعام 2020-2021 ستشهد إجراءات تقشفية فى كثير من البنود.