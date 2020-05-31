"المستشفيات الجامعية": جاهزون لاستقبال الحالات الحرجة من مرضى كورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن قرارات مجلس الوزراء اليوم المتعلقة بالمستشفيات الجامعية ومعاملها تعني استقبالها للحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بعد أن كانت قاصرة على العاملين في الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والطواقم الطبية في المستشفيات الجامعية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث".

وأضاف "عبد الغفار"، أنه خلال الثلاث أشهر الماضية ومن خلال تتبع ملامح هرم الإصابات أصبح لدينا معطيات واضحة تتمثل على سبيل المثال في أنه في كل 100 مصاب هناك 80 مصاب بأعراض بسيطة أو قد لا تظهر عليهم أي أعراض ولا يشعرون بها، وفقط 20 من المصابين تتراوح ما بين متوسطة وشديدة وهذا معناه أن 80% من المصابين لا يحتاجون للعزل في المستشفيات ويمكن عزلهم منزلياً أو في حالة وجود صعوبات تتعلق بالمريض فيما يخص العزل المنزلي يتم عزلهم في المدن الجامعية.

وأشار الأمين العام للمستشفيات الجامعية، إلى أن دول العالم لجأت في مثل هذه الحالات للمستشفيات الميدانية للحالات البسيطة لكن في مصر لا نحتاج لذلك لأننا لدينا نزل للشباب ومدن جامعية كثيرة بوسعها استيعاب تلك الإصابات تصلح للقيام بدور المستشفيات الميدانية، موضحًا أنه وفقاً للإجراءات الجديدة المتخذة اليوم أصبح مسار المستشفيات الجامعية عبر محورين منها الخط الساخن "15311" الذي يقدم استشارة طبية عبر متخصصين تحت إشراف أساتذة الجامعة.

وأوضح أن هناك أعداد كبيرة تقدمت للمشاركة في تقديم الخدمة الاستشارية لمستخدمي الخط الساخن، كما أن الاستشارة تخضع لإشراف دقيق من أساتذة الحميات والصدر، وأن هناك 11 مستشفى جامعي كانت مخصصة بالفعل لعزل العاملين في الجامعات من المصابين بفيروس كورونا باتت الآن جاهزة لاستقبال المصابين من الحالات الحرجة، مؤكدًا "الحرجة فقط".