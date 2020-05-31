بالأسماء.. المستشفيات الجامعية التي دخلت خدمة العزل الصحي

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتفعيل لجنة الأزمات بكل محافظة، وبالمرور اليومي من المسئولين والجهات الرقابية على المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية وتقديم الخدمة، موضحًا ضوابط المستشفيات الخاصة المشاركة في علاج فيروس كورونا، منعًا للمبالغة في تكلفة الخدمة، وذلك خلال اجتماع عقده مع المجموعة الطبية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التعليم العالي بيانًا بإجمالي عدد الأسرّة بالمستشفيات والمدن الجامعية المُخصصة لتقديم خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث بلغ 2991 سريرًا.

المستشفيات الجامعية الواقعة في نطاق إقليم القاهرة الكبرى، والإسماعيلية.

المستشفيات التابعة لجامعة عين شمس وهي:

- مستشفي العبور التخصصي والاستقبال القديم.

- المستشفى الميداني.

- أكاديمية جراحة الصدر والقلب.

المستشفيات التابعة لجامعة القاهرة وهي كالآتي..

- قصر العيني الفرنساوي.

- مستشفى الباطنة.

بالاضافة إلى عدد من المستشفيات وهي:

ـ مستشفى الباطنة بجامعة بنها.

ـ مستشفى الأزهر التخصصي، الزهراء الجامعي التابعتين لجامعة الأزهر.

ـ مستشفى الجراحات التخصصية بجامعة قناة السويس.

- مستشفى بدر الجامعي بجامعة حلوان.

المستشفيات الجامعية التي دخلت خدمة العزل الصحي والعلاجي لمرضى فيروس كورونا خارج نطاق القاهرة الكبرى والإسماعيلية:

_ مستشفى الراجحي بجامعة أسيوط.

_مستشفى كلية الطب بجامعة الفيوم.

_ مستشفى الجراحة الجديد بجامعة الزقازيق.

_ مستشفى طلبة الجامعة بجامعة الإسكندرية.

_ مستشفى بني سويف الجامعي.

_ مبنى العيادات الخارجية بمستشفى أسوان الجامعي.

_ ومعهد الكبد بجامعة المنوفية.

المستشفيات الجامعية التي يتم إعدادها لدخول خدمة العزل الصحي والعلاجي خارج نطاق القاهرة الكبرى والإسماعيلية

_ مستشفى طنطا العالمي بجامعة طنطا.

_ مستشفى المنصورة الجامعي.

_ مستشفى القلب والصدر الجامعي بالمنيا الجديدة.

كما كلّف الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء المعنيين بوضع ضوابط للمستشفيات الخاصة التي بدأت تشارك في علاج المواطنين من فيروس كورونا، بحيث يكون هناك سقف محدد لتكلفة العلاج، ولاسيما أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا مبالغاً فيه في تكلفة العلاج والعزل بعدد من هذه المستشفيات.