فى عيد الإعلاميين.. 8 معلومات عن إذاعة مطروح الإقليمية

ارتبط بها أهالى مطروح مع بداية بثها في مطلع التسعينيات، وراعى الأغنام الذى يسرح بالقطيع فى الصحراء يستمع بإذاعة مطروح، ويعرف أخبار المحافظة من الراديو.

حرص القائمون على إذاعة مطروح على التخطيط والإعداد الجيد للبرامج كى تتناسب مع طبية الجمهور المستهدف فى المحافظة الصحراوية الحدودية "مطروح".

وتنشر "الوطن" 8 معلومات حول إذاعة مطروح تزامنا مع عيدها المرتبط بعيد الإذاعة المصرية فى 31 مايو من كل عام وهو ما اشتهر بعد ذلك وأطلق عليه اسم "عيد الإعلاميين".

- إفتتحت إذاعة مطروح فى 31 مايو عام 1991م.

- افتتحها الدكتور عاطف صدقى رئيس مجلس الوزراء والدكتور صفوت الشريف وزير الإعلام.

- أول كلمة انطلقت عبر أثيرها وسمعها المواطنون كانت "هنا إذاعة مطروح" للإذاعى عبدالحميد القناشى ابن البادية ومدير عام إذاعة مطروح الحالى.

- تهتم بجميع الأخبار التى تعم المواطن المطروحى فى مختلف القطاعات.

- خصصت برامج للحفاظ على الهوية البدوية والتراث البدوى عشقها المستمعون.

- بثت مسلسلات فى شهر رمضان من إنتاج الإذاعة ناقشت من خلالها بعض قضايا المجتمع وعبرت عنه بشكل جيد حتى تفاعل معها المستمعون وزادت من شعبيتها.

- نظمت العديد من الحملات عبر أثيرها ونجحت فى المساهمة فى العديد من القضايا الشائكة ومنها مشكلة مياه الشرب ومحو الأمية.

- تنقل الأحداث الهامة للناس من خلال خدمة البث المباشر.