"الصحة": استخدام دواء للإيدز ضمن بروتوكول علاج مصابي كورونا

أعلن الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، رفع عقار التاميفلو من برتوكولات العلاج الخاص لمرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" نظرًا لأنه لم يحقق نتائج مبهرة، لافتًا إلى أنهم سيستخدمون الانترفيرون والكليترا المخصص لعلاج الإيدز، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وأوضح "وديع"، أن عقار هيدوركسي كلوروكين ما زال يستخدم للعلاج في عدد من دول العالم، ومصر حصلت على نتائج طيبة من استخدامه، كما أن برتوكول العلاج يتغير بشكل يومي، مؤكدًا أن اللجنة تضيف أدوية جديدة بشكل يومي وأنه لا يوجد دواء فعال بنسبة 100% لأن هذا المرض جديد، مشيرًا إلى أن النصيحة هي التباعد والالتزام بعدم الخروج.

وكشف مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة ، عن إضافة تحليل جديد "انترلوكين 6" لافتًا إلى أنه موجود الآن في المعامل المركزية لوزارة الصحة ويكشف عن الحالات التي ستكون حرجة ويكشف تهيج جهاز المناعة، مشيرًا إلى أنه بعد إجراء هذا التحاليل يتم منح أدوية للمصاب بعد ظهور النتيجة.