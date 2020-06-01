منى زكي تشارك متابعيها بصورة بكمامة: "خاف على نفسك وعلى غيرك"

شاركت الفنانة منى زكي، متابعيها على موقع "انستجرام"، بصورة جديدة لها مستقلة دراجة وقناع غريب للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وعلقت "زكي"، على الصورة: "كحولك في جيبك... كمامتك في وشك .. خاف علي نفسك وعلي غيرك".

وكانت الفنانة منى زكي، قد ظهرت خلال الحلقة الأخيرة، من مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني المنقضي، وجسدت خطيبة الفنان شريف منير، طليق "غالية" ياسمين عبدالعزيز، وظهرت "منى" خلال حفل زفاف "غالية" من "مراد السويفي" كريم فهمي.

مسلسل "ونحب تاني ليه"، عرض على قنوات "cbc"، بطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وعماد رشاد، وليلى عز العرب، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.