أحمد موسى يدعم الإعلاميات المصابات بـ كورونا: لو أصبت بالفيروس هقول

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن أمله في الشفاء العاجل للإعلاميات آية عبدالرحمن وريهام السهلي وإلهام نمر وذلك بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا أنه لا يوجد قلق من الفيروس "الفيروس مش سايب حد ولو تم إصابتي بالفيروس سأعلن هذا"، وذلك خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد".

وأضاف "موسى"، أن فيروس كورونا لا يحتاج التهوين ولا التهويل ولكن يحتاج إلى الحقائق، مؤكدا أنه لا يمكن إخفاء أعداد المصابين، كما أن دواء ريمدسفير لعلاج فيروس كورونا سيكون متوفرا في مصر قريبا، "دواء ريمدسفير سيكون متوافر في مصر خلال أيام، الدواء سيقلل مدة بقاء مريض كورونا في المستشفى إلى 5 أو 4 أيام".

وأكد الإعلامي، أنه سيتم توريد الدواء لوزارة الصحة المصرية، وأن المصانع المصرية ستبدأ إنتاج دواء ريمدسفير على غرار ما حدث في أزمة فيروس سي، موضحًا أن القاهرة والجيزة الأعلى في إصابات كورونا حيث تصل ف القاهرة إلى 7 آلاف و111 إصابة، بينما سجلت الجيزة ألفين و629 إصابة، مشيرا إلى أن القليوبية سجلت 1787 إصابة، والمنوفية 1533 إصابة، والفيوم 1277 إصابة، والإسكندرية 1078 إصابة، والبحيرة 988 إصابة.

وأشاد موسى برئيس الوزراء الذي التزم بالإجراءات الاحترازية وارتدى الكمامات خلال اجتماع متابعة إجراءات مواجهة كورونا مع عدد من الوزراء، معربًا عن تمنياته بأن تستمر هذه الإجراءات طويلا، حيث إن فيروس كورونا لن ينتهي قريبا في العالم، مؤكدًا أنه لا توجد أزمة في توفير أسرة لمرضى كورونا بالمستشفيات.

وأعرب عن أمله أن تقوم المستشفيات الخاصة بالإعلان عن مساهمتها في مواجهة الأزمة الحالية وخدمة مرضى كورونا دون وجود قرارات رئاسية أو حكومية، حيث لا يشكك في أحد من رؤساء المستشفيات فالجميع وطنيون، مطالبهم بتبني مبادرة تحقق هامش ربح بسيط لهم وتخفض من سقف التكلفة لمرضى كورونا.