أحمد موسى يطالب "الصحة" بالرد على اتهامات شيرين فراج: إجباري مش اختيار

طالب الإعلامي أحمد موسى، من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، سرعة الرد على الاتهامات والانتقادات التي أوضحتها النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، الخاصة بوجود إصابات عديدة في ديوان وزارة الصحة ولم يتم الإعلان عنها، وكذلك إصابات طاقم مكتبها بالكامل بفيروس كورونا، وكذلك اتهامات بأن المصابين بكورونا من قيادات وزارة الصحة يذهبون لحضور مناقشات اللجان في مجلس النواب.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد": "أتمنى من وزارة الصحة ترد على هذا الكلام، ده مش كلام، دي اتهامات، لازم الوزارة تطلع تقول الحقيقة، أنا بقول لازم، الموضوع مفهوش خيار، لازم يطلع بيان يوضح حقيقة ما ذكرته السيدة شيرين فراج، الموضوع مينفعش يتساب لازم يترد عليه".

فيما أنهت النائبة شيرين فراج، مداخلتها مع البرنامج بأن درجة حرارتها أثناء إصابتها بالفيروس كانت تزيد وتنقص وغير ثابتة، ولكن كونها تتخذ الإجراءات الاحترازية قامت بعزل نفسها في المستشفى فورًا ولم تتأخر، مضيفة "في ناس ممكن يتصابوا، ولما درجة حراراتهم تنزل ويحسوا أنهم خفوا من نفسهم كده ينزلوا يخالطوا ناس ويتسبب ذلك في إصابات عديدة".

ووجهت حديثها لوزيرة الصحة: " أي مواطن يستشعر إصابته مينفعش أقفل عليه الباب وأقوله استنى لما تظهر عليك الأعراض وحالتك تبقى سيئة"، مناشدة المواطنين في الوقت ذاته باتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، "المرض ينتشر بصورة رهيبة ومرض قاس وغريب وهيدخل في دراسات مطولة لأن أعراضه غريبة جدا".

وأكدت أن أزمة كورونا تسببت في إرهاق للمنظومة الصحية "اللي عندنا أصلا مشكلة فيها، الفيروس أثبت إن إحنا عندنا مشكلة حقيقية".