أحمد كريمة: الشخص المصاب بداء معدٍ يُحرم عليه دخول المساجد

اقترح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، بتعليق لافتات تنبيهية على أبواب المساجد قبل عودة فتحها أمام المصلين تحمل رسائل للمواطنين بأنه إذا كان هناك إنسان يحمل أي مرض مُعدٍ يُحرم عليه دخول المسجد، وذلك منعًا لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بالتزامن من فتح المساجد مرة أخرى.

وأضاف "كريمة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية جيهان لبيب، الذي يُعرض على شاشة "المحور"، أنه من الضروري توعية المواطنين قبل فتح المساجد، مؤكدًا في الوقت ذاته أن عودة المساجد في مصر ترجع إلى وزارة الأوقاف بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة الصحة، ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا.

وهنأ أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، المسلمين بعودة افتتاح المساجد الكبرى التي تشد إليها الرحال؛ المسجد الأقصى، والمسجد النبوي.