أحمد كريمة عن أمنياته في ليلة القدر: أدعو الله أن يجتث الإرهاب من جذوره

كشف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، عن عدد من أمنياته في ليلة القدر، وذلك خلال تقرير عرضه برنامج "أهل مصر"، الذي يُعرض على شاشة "سكاي نيوز عربية".

وقال كريمة"، إنه يتمنى في تلك الليلة المباركة أن تتوقف إراقة الدماء والاقتتال في اليمن والعراق وسوريا واليمن وأفغانستان، فضلًا عن توقف أعمال الإرهابيين خوارج العصر الحديث، الذين يحملون السلاح على بنى وطنهم ويهددون السلام المجتمعي.

ودعا أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن يجتث الله جذور الإرهاب أو أن يهديهم ويبصرهم بصحيح الدين، وأن يكونوا سلما وسلاما للأوطان والأديان.