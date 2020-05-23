أحمد كريمة يكشف سبب تسمية عيد الفطر بيوم الجائزة

كشف الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، عن سر تسمية عيد الفطر بيوم الجائزة.

وقال كريمة، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نور النبي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بين أن عيد الفطر في الأرض عيد الفطر لكنه في السماء يوم الجائزة، حيث يحصل الصائمون على الأجر بعد نهاية شهر رمضان المعظم.

وتابع الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندما وصل إلى المدينة المنورة وجد أناس يحتفلون بأعياد الجاهلية، وقال النبي محمد قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، وهما يوم الفطر ويوم الأضحى.